Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
1 час назад

Игроки «Баварии» недовольны Нагельсманном

Евро-футбол.Ру

По информации Sport Bild, некоторые игроки мюнхенской «Баварии» недовольны главным тренером «рекордмайстера» Юлианом Нагельсманном.

Игроки «Баварии» недовольны главным тренером
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Сообщается, что у футболистов есть три претензии к молодому специалисту. Они недовольны его ротацией и заменами, решениями во время игры, а также излишней импульсивностью в высказываниях.

Напомним, что в прошлом туре Бундеслиги «Бавария» обидно упустила победу над дортмундской «Боруссией», пропустив два мяча в самой концовке встречи. В таблице немецкого первенства мюнхенский гранд находится на третьей строчке, отставая от лидирующего «Униона» на четыре балла.

Футбол,Юлиан Нагельсманн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители