Мбаппе совсем обнаглел - форвард обвиняет «ПСЖ» в предательстве

Француз, по данным СМИ, обвиняет клуб в предательстве.
Килиан Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе, отношения между 23-летним форвардом и клубом полностью разорваны. Новость со столь громким заголовком Marca опубликовала во вторник перед матчем парижан в Лиге чемпионов с «Бенфикой» (1:1).
Утверждается, что Мбаппе хотел сменить клуб уже в июле. Контракт он продлил в мае. «ПСЖ» согласился на трансфер на своих условиях – куда угодно, но только не в «Реал». Одним из наиболее вероятных вариантов для нападающего может стать «Ливерпуль», который ранее проявлял интерес. Мбаппе убеждён, что «ПСЖ» предал его. Конфликт между сторонами считается неразрешимым.
Marca – не единственное издание, которое во вторник опубликовало резонансные новости о Мбаппе. Информационная шумиха была огромной. L’Équipe написал, что форвард продлил контракт до 2024 года, а не до 2025-го, как об этом было объявлено. Француз согласился позировать с футболкой с числом 2025 исключительно в знак хорошего расположения и благодарности команде из родного города, которые на тот момент ещё существовали.
По данным источника, Килиан всё ещё хочет играть за «Реал». Пока неясно, как к этому отнесутся в Мадриде. Президент Флорентино Перес на недавней ассамблее членов клуба заявил, что двери для Мбаппе не закрыты. При этом Перес наблюдает за поведением нападающего и осознаёт риски, которые несёт потенциальное сотрудничество со скандальным французом.
Le Parisien утверждает, что во время переговоров о продлении контракта Килиану представили новый проект клуба. Ему пообещали, что для усиления атаки «ПСЖ» подпишет Роберта Левандовского, а Неймар будет продан. Однако эти планы не осуществились: поляк перешёл в «Барселону», бразилец остался в Париже и теперь регулярно конфликтует с Мбаппе. Француз считает, что Лионель Месси и Неймар не лучшим образом подходят ему в качестве напарников по атаке, поэтому требовал подписания классической девятки.
Кроме того, Le Parisien добавляет, что, если Мбаппе уйдёт из «ПСЖ», Париж покинут советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш и главный тренер Кристоф Галтье. Первый привязан к Килиану: он знаком с игроком с тех пор, как тому исполнилось 14 лет. Португалец в конфликте клуба и футболиста занимает сторону последнего. А Галтье солидарен с Мбаппе и Кампушем.
По данным France Blue, Мбаппе сказал своему окружению, что решение остаться в «ПСЖ» было неправильным. «Мы ошиблись, и я – в первую очередь», – именно так якобы звучали слова Килиана, которому предлагали другой проект: тот, в котором он будет лидером. Вероятно, речь о всё том же «Реале», который теперь относится к французу весьма скептически, хотя и не исключает вероятность подписания контракта в будущем.
Количество инсинуаций вокруг имени Мбаппе зашкаливало в течение нескольких часов до начала матча «ПСЖ» с «Бенфикой». После игры, в которой Килиан отличился с пенальти, представителям клуба ожидаемо задали вопросы по поводу форварда. Галтье, Кампуш и защитник Серхио Рамос опровергли публикации СМИ.
«Я не обсуждал с Мбаппе эту тему, все мысли были сосредоточены на игре. Он отдал много сил на поле, показал, что он выдающийся игрок. Килиан сконцентрирован на матчах и на наших выступлениях. Из слуха делают новость, а из новости – заявление. Меня удивило, что это появилось прямо перед важным матчем», – сказал Галтье.
«Я крайне удивлён, потому что всё время провожу рядом с Мбаппе, и ни разу он не просил ни меня, ни президента Нассера Аль-Хелаифи отпустить его в январе. Мы должны подчеркнуть, что это никакое не заявление – новости появились за несколько часов до важнейшего матча с «Бенфикой». У меня также 3-летний контракт с «ПСЖ», и меня здесь всё устраивает. Я работаю каждый день, чтобы выполнить свои задачи до конца срока соглашения», – заявил Кампуш.
«Единственное, что я могу вам сказать – это то, что я дружу с Килианом, он очень счастлив здесь. Я не верю слухам, мы сосредоточены на нашей работе, мы не читаем газет», – подчеркнул Рамос.
Ожидаемая реакция. Никто в клубе публично не признáет, что существует серьёзная проблема с Мбаппе. Возможно, публикуемая информация отчасти действительно является слухами и домыслами журналистов. Наибольшую ясность в этом отношении мог внести сам Килиан. Однако форвард отмалчивается. Тем самым даёт основания предполагать, что публикации Marca и других СМИ являются обоснованными. Хотя, возможно, просто считает отсутствие реакции лучшим способом сбить шумиху. В любом случае вопросов к Килиану очень много.
В одном можно не сомневаться: Мбаппе страдает от звёздной болезни. В последнее время форвард ведёт себя вызывающе, раз за разом провоцируя скандалы и со своей стороны ничего не делая для их урегулирования. В очередной раз им не предпринято никаких шагов для решения возникшей проблемы.
«ПСЖ» сделал Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом в мире и регулярно терпит его выходки. Как весьма удачно подчеркнул экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети, Мбаппе ведёт себя как ребёнок, всех раздражает и ставит себя выше клуба. Терпению «ПСЖ» есть предел. Всё идёт к тому, что рано или поздно парижане открыто заявят, что Мбаппе им не нужен. И не факт, что после этого Килиана ждёт счастливое будущее в «Реале», «Ливерпуле» или другой команде АПЛ. Захотят ли они иметь дело с токсичным французом?