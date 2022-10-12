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37 минут назад

​Каррик не возглавит клуб Чемпионшипа, переговоры сорвались

Евро-футбол.Ру

Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик мог возглавить «Мидлсбро». Как сообщает Football Insider, стороны провели предварительные переговоры, но они сорвались. Теперь «боро» переключатся на других специалистов.

​Стало известно, возглавит ли Каррик клуб Чемпионшипа
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В настоящий момент Майкл Каррик находится без работы. Самостоятельно 41-летний англичанин ещё толком не работал – ранее он трудился в штабах Жозе Моуринью и Уле Гуннара Сульшера, а также исполнял обязанности рулевого «Манчестер Юнайтед» в трёх матчах.

«Мидлсбро» на текущий момент занимает лишь 21-е место в турнирной таблице Чемпионшипа – второго по рангу дивизиона Англии.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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