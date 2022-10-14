Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
24 минуты назад

"Спартак" поставил перед Эшуортом задачу приобрести зимой трех новых игроков

Газета.Ruиещё 1

Новое руководство московского «Спартака» поставило перед спортивным департаментом во главе с англичанином Полом Эшуортом задачу усилить три позиции в команде во время зимнего трансферного окна, пишет «РБ Спорт».

"Спартак" поставил Эшуорту новую задачу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

При этом издание сообщает, что ему неизвестно, какие именно позиции хотят усилить красно-белые.

Ранее стало известно, что Эшуорт анализирует российский рынок для поиска футболистов для усиления команды. Для функционера приоритетным вариантом является поиск молодых игроков, которые могут пополнить ряды московской команды в ближайшее зимнее трансферное окно.

Должность спортивного директора в «Спартаке» оставалась вакантной после ухода Луки Каттани в середине июля. Итальянец работал в клубе с конца 2021 года.

Эшуорт уже имеет опыт работы в России: в 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова».

Британец ранее возглавлял латвийский «Вентспилс», с которым выиграл кубок страны и получил звание тренера года. Также англичанин был исполнительным директором клуба «Астана», который привел к чемпионству и двум титулам обладателя Суперкубка Казахстана. С «Астаной» специалист успешно выступал в еврокубках.

Футбол,Пол Эшуорт,ФК "Астана",Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители