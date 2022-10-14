"Спартак" поставил Эшуорту новую задачу

Новое руководство московского «Спартака» поставило перед спортивным департаментом во главе с англичанином Полом Эшуортом задачу усилить три позиции в команде во время зимнего трансферного окна, пишет «РБ Спорт».

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При этом издание сообщает, что ему неизвестно, какие именно позиции хотят усилить красно-белые.

Ранее стало известно, что Эшуорт анализирует российский рынок для поиска футболистов для усиления команды. Для функционера приоритетным вариантом является поиск молодых игроков, которые могут пополнить ряды московской команды в ближайшее зимнее трансферное окно.

Должность спортивного директора в «Спартаке» оставалась вакантной после ухода Луки Каттани в середине июля. Итальянец работал в клубе с конца 2021 года.

Эшуорт уже имеет опыт работы в России: в 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова».