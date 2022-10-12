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1 час назад

Экс-футболист Ледяхов предрек проблематичность отъезда российских игроков зарубеж

Газета.Ru

Бывший футболист сборной России Игорь Лядяхов, говоря о несостоявшемся трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси», выразил мнение, что в ближайшие два года российским игрокам будет проблематично уехать в европейские чемпионаты. Его слова передает «Чемпионат».

Экс-футболист Ледяхов высказался об отъезде российских игроков за рубеж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Захарян неплохо выглядел в прошлом сезоне. И посмотрите сейчас — разве это прошлогодний Захарян? Очень нестабильно играет. А теперь еще и нефутбольные проблемы добавились. Иностранцы не могут перевести деньги нашим клубам, наши испытывают аналогичные трудности с трансферами. Поэтому в ближайшие год-два нашим игрокам будет проблематично уехать», — сказал Ледяхов.

Напомним, ранее стало известно, что лондонский «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего Захаряна. Его планировалось приобрести за €15 млн. Однако стороны не смогли уладить детали до окончания трансферного окна. Также появлялась информация, что команды осуществят переход россиянина в зимнее трансферное окно.

Футбол,Арсен Захарян,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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