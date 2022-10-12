Экс-футболист Ледяхов высказался об отъезде российских игроков за рубеж

«Захарян неплохо выглядел в прошлом сезоне. И посмотрите сейчас — разве это прошлогодний Захарян? Очень нестабильно играет. А теперь еще и нефутбольные проблемы добавились. Иностранцы не могут перевести деньги нашим клубам, наши испытывают аналогичные трудности с трансферами. Поэтому в ближайшие год-два нашим игрокам будет проблематично уехать», — сказал Ледяхов.