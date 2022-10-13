«Ему больно сидеть в запасе»

Роналду хочет уйти из «Манчестер Юнайтед». Где продолжит карьеру легендарный португалец?

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Криштиану Роналду уже 37 лет — хотя это солидно по меркам футбола, португалец продолжает быть в центре всеобщего внимания. Не успела завершиться летняя эпопея с несостоявшимся уходом из «Манчестер Юнайтед», как нападающий снова принялся паковать чемоданы. По последним сообщениям, Криштиану может продолжить карьеру в Северной Америке — Дэвид Бекхэм приглашает его перейти в «Интер Майами» — или в бундеслиге, где его кандидатуру рассматривали мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Почему Роналду жаждет уйти из некогда родного клуба и где он в итоге окажется — в материале «Ленты.ру».

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Манчестерские флешбэки

«"Манчестер" готовится к уходу Роналду в январе», «Криштиану уходит: у Эрика тен Хага одно условие», «План Роналду по уходу из МЮ подтвержден, названа дата последнего матча», — такими заголовками в последние недели пестрила британская пресса. Прошло почти два месяца, а первые полосы футбольных изданий почти не изменились: Роналду, вот так сюрприз, все еще недоволен положением дел в «Манчестер Юнайтед» и хочет поскорее уйти из клуба.

Летом Криштиану предпринял отчаянную попытку покинуть Манчестер. Перспективы были туманны: МЮ не пробился в Лигу чемпионов, отношения с тренером не ладились, а партнеры недостаточно уважали.

Вариантов продолжения карьеры была масса: Роналду сватали и в «Пари Сен-Жермен», и в «Баварию», и даже обратно в чемпионат Италии, где главным претендентом называли «Наполи». А буквально перед самым закрытием трансферного окна Криштиану мог оказаться в мадридском «Атлетико» — и вряд ли болельщики «Реала» сказали бы ему за это спасибо.

Но обошлось. Тен Хаг убедил самого португальца, а заодно и всех окружающих, что форвард ему нужен. Ради возможности продолжить выступать на элитном уровне Роналду отказался даже от умопомрачительного предложения от одного из клубов Саудовской Аравии: ему готовили контракт с годовой зарплатой 125 миллионов евро! Вряд ли в тот момент Криштиану мог предположить, что грядущий сезон в МЮ обернется для него новыми трудностями.

«Роналду продолжает что-то кому-то доказывать»

Роналду не был похож на самого себя еще в предыдущем сезоне: 24 гола в 39 матчах — так мало португалец забивал в сезоне-2006/2007, когда в составе того же «Манчестер Юнайтед» отличился 23 раза в 53 встречах. Слабую результативность (слабую, впрочем, лишь по меркам самого Криштиану) объясняли многими причинами, главной из которых называли сложные отношения с тогдашним главным тренером команды Ральфом Рангником. Поговаривали, что весной португалец даже ставил руководству манкунианцев ультиматум: или он, или я! Чем все это кончилось, ясно, но новый тренер не просто не решил проблему Роналду, но умудрился ее усугубить.

В нынешнем сезоне тен Хаг не стеснялся и регулярно оставлял Роналду на скамейке запасных, давая ему куда меньше времени, чем, по мнению самого португальца, он заслуживал. В семи матчах нынешнего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) Криштиану вышел на поле с первых минут лишь в одной. А ведь такого себе не позволял даже Рангник!

Португальцу приходилось довольствоваться игровым временем в матчах Лиги Европы. Испанский «Реал Сосьедад», молдавский «Шериф», кипрская «Омония» — явно не о таком уровне конкуренции мечтал Роналду на закате славной карьеры. Но даже получая достаточно времени во второстепенном турнире, блистал Криштиану далеко не всегда. А кто виноват? Правильно, тренер!

Мнение Роналду о том, что тен Хаг неправильно его использует, разделяют и некоторые эксперты. Например, бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин посчитал, что мариновать Криштиану на скамейке — это попросту неуважение к игроку его статуса.

Клуб должен отпустить его при первой возможности. Держать футболиста его калибра на скамейке запасных — смехотворно - Рой Кин

Сторону Роналду принял и другой экс-игрок МЮ Рио Фердинанд. «Ему больно оставаться в запасе, он сидел и думал: "Я должен играть". Вот в этом все и дело. Будучи таким мастером, будучи в таком возрасте, Криштиану Роналду продолжает что-то кому-то доказывать», — отметил он.

Роналду получает все меньше игровых минут в том числе из-за того, что в свои 37 уже не готов так активно участвовать в высоком командном прессинге, большой акцент на котором делает тен Хаг. Впрочем, Кин считает, что главная проблема МЮ — все же не Криштиану. «Если вы посмотрите на статистику, то убедитесь, что шансы Роналду забить столь же высоки, как и у других игроков команды. В наше время слишком много внимания уделяется прессингу. Но если вы будете доставлять мяч на нужные участки поля, он продолжит забивать», — настаивает эксперт.

«700 голов — впечатляющее достижение»

10 октября, как бы в подтверждение слов бывшего партнера по команде (Роналду и Кин вместе выступали за МЮ в период с 2003-го по 2005-й), Криштиану принес команде победу, выйдя на замену в матче АПЛ против «Эвертона» (2:1). Мяч оказался особенным и потому, что стал для португальца первым в нынешнем сезоне АПЛ. Что еще важнее — гол оказался 700-м в его клубной карьере! Чтобы достичь этого, у португальца ушел 21 сезон и 943 матча.

Насколько это много? У нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси 692 гола в клубной карьере, аргентинец имеет высокие шансы на то, чтобы догнать извечного соперника. А вот норвежцу Эрлингу Холланду (форвард «Манчестер Сити» буквально разрывает оппонентов — в нынешнем сезоне на его счету 20 мячей в 13 матчах) до Роналду еще очень далеко. Издание BT Sport подсчитало, что для повторения достижения Криштиану Холланду нужно забивать по 43 мяча за сезон следующие 16 лет!

Форварда поздравил и клуб, презентовавший ему памятную футболку, и главный тренер. «700 голов — впечатляющее достижение. Криштиану показал великолепную игру, я очень рад за него», — сказал тен Хаг.

Сам Роналду как будто и не придал внушительной карьерной вехе особого значения. «Какой прекрасной отметки мы достигли вместе! Спасибо всем моим одноклубникам, тренерам, командам, семье и друзьям и, конечно же, моим фанатам. Вместе мы идем дальше!» — написал в соцсетях Криштиану.

Что дальше?

А вот кто уделил Роналду подозрительно много внимания, так это легенда манкунианцев Дэвид Бекхэм. Англичанин выложил детское фото Криштиану с подписью «С чего все начиналось» и добавил к нему снимок с матча против «Эвертона». «700. И это до сих пор продолжается. Невероятно», — написал Бекхэм.

И хотя вместе они никогда не играли, понять Дэвида в этой ситуации можно — сейчас он владелец клуба «Интер Майами», выступающего в североамериканской Главной лиге футбола (MLS). Криштиану уже 37 — пожалуй, самый подходящий возраст для дебюта в турнире, который на закате карьеры зачастую выбирают стареющие звезды (к примеру, этой же дорожкой в свое время прошел и Бекхэм).

По информации ESPN, все это неспроста — в январе клуб Бекхэма рассчитывает заполучить Криштиану. «Интер Майами» якобы готов предложить португальцу солидную зарплату.

30 миллионов фунтов, или 33,6 миллиона долларов готов платить «Интер Майами» Криштиану Роналду за сезон

И хоть в МЮ не считают, что Роналду согласится уехать в США, ссылаясь на его отказ от перехода в клуб из Саудовской Аравии за гораздо большие деньги, этот вариант может оказаться для нападающего более заманчивым.

Майами едва ли уступит Саудовской Аравии по степени комфорта. Кроме того, переход в MLS может дать Криштиану возможность еще больше (казалось бы, куда уж больше, но совершенству нет предела) раскрутить личный бренд. В свое время появление Златана Ибрагимовича, поигравшего в «Лос-Анджелес Гэлакси», на шоу Джимми Киммела произвело настоящий фурор. На несколько дней швед буквально превратился в главную звезду американского спорта. Нетрудно представить, какой эффект будет иметь появление Криштиану на американском телевидении. В спортивном плане США тоже не самый плохой вариант для Роналду — скорости там значительно ниже, чем в Европе, как и мастерство защитников. Забивай не хочу! Да и с деньгами в MLS проблем нет.

Другое реальное направление, в котором может проследовать Роналду, — немецкая бундеслига. Президент мюнхенской «Баварии» Оливер Кан подтвердил, что клуб всерьез рассматривал кандидатуру португальского нападающего. Оказалось, на Криштиану претендовала еще и «Боруссия». Дортмундский клуб, ставший настоящим конвейером звезд в европейском футболе, в последнее время испытывает их дефицит, а Роналду даже в нынешних своих кондициях стал бы неплохим усилением некогда грозной команды. И хотя Кан заявил, что оба клуба якобы отказались от идеи подписания португальца, нет дыма без огня.

Бундеслига вполне подойдет под стиль Роналду, который в последние годы предпочитает действовать на острие. Немецкие команды играют более широко, зачастую оставляя много свободных зон, чем умеет пользоваться Криштиану. Другой вопрос: захочет ли Роналду умерить свои финансовые аппетиты? Хотя, раз уж португалец отказался от 125 миллионов евро за сезон в Саудовской Аравии, то и здесь не должен поставить деньги во главу угла.