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2 часа назад

Левандовски прокомментировал ничью с «Интером»

Евро-футбол.Руиещё 1

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски в социальных сетях высказался относительно ничейной результата во встрече с миланским «Интером» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Левандовски прокомментировал ничью с «Интером»
Фото: ФК "Барселона"ФК "Барселона"

«Всегда сражайся до конца», - оставил сообщение польский бомбардир в социальных сетях.

Матч состоялся на стадионе «Камп Ноу» и завершился со счетом 3:3. После этого поединка «Барселона» с четырьмя набранными баллами занимает третье место в своей группе, отставая от идущего вторым «Интера» на три пункта. В следующем туре подопечные Хави Эрнандеса сыграют на своем поле с мюнхенской «Баварией».

Футбол,Роберт Левандовски,
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