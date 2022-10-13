Левандовски прокомментировал ничью с «Интером»

Матч состоялся на стадионе «Камп Ноу» и завершился со счетом 3:3. После этого поединка «Барселона» с четырьмя набранными баллами занимает третье место в своей группе, отставая от идущего вторым «Интера» на три пункта. В следующем туре подопечные Хави Эрнандеса сыграют на своем поле с мюнхенской «Баварией».