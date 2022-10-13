«Бавария» потеряла одного из лидеров в матче Лиги чемпионов

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер травмировался по ходу вчерашнего поединка против чешской «Виктории» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Bayern & Germany.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Из-за повреждения опытный нападающий был вынужден покинуть поле на 28-й минуте. За этот отрезок времени Томас успел забить гол и сделать результативный пас.