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23 минуты назад

«Ливерпуль» готовит грандиозное предложение по трансферу Мбаппе

Евро-футбол.Ру

В СМИ появилась новость о возможном уходе звездного нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ». У форварда возникли серьезные разногласия с руководством, из-за чего он задумывается о смене клубной прописки в январе.

«Ливерпуль» готовит грандиозное предложение по трансферу Мбаппе
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Как сообщает газета Marca, этой ситуацией намерен воспользоваться «Ливерпуль». Боссы английского гранда готовы выделить на трансфер 23-летнего француза более 200 миллионов евро. Самому Мбаппе «красные» планируют предложить пятилетний трудовой договор с высоким окладом.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет выручить с продажи Килиана 300-350 миллионов.

Действующее трудовое соглашение нападающего с парижанами рассчитано до середины 2025 года.

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