Стало известно о недовольстве Мбаппе Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси стал лидером раздевалки «Пари Сен-Жермен». Футболист имеет такое же влияние в парижском клубе, которое было у него в «Барселоне», информирует Radio Marca.

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Согласно сведениям источника, Килиан Мбаппе и многие другие футболисты «ПСЖ» считают, что такое положение дел в раздевалке — не самая благоприятная среда для победы в Лиге чемпионов.