Гаджиев: ЧМ нужно смотреть, чтобы не отставать от времени

«Буду смотреть чемпионат мира по футболу. Ранее уже были турниры, которые проходили без сборной России. Футбол развивается, а основными и отправными точками в его развитии являются масштабные мировые соревнования. Далеко не каждый ЧМ даёт что-то существенное. Но по итогу накапливается опыт — всё это даёт толчок к развитию. Как раз из-за этого чемпионат мира нужно смотреть не только болельщикам, но и специалистам, чтобы не отставать от времени. Даже если нет сборной России», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.