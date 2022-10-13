Путин пожелал успехов Катару в проведении ЧМ-2022

"Все, что мы можем с точки зрения передачи опыта подготовки к чемпионату мира по футболу, мы тоже делаем, вы это знаете. Мы сейчас с вами имели возможность об этом тоже поговорить. И хочу пожелать вам успехов в проведении этого крупного мероприятия. Уверен, что так оно и будет", - сказал российский лидер.