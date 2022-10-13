Путин пожелал успехов Катару в проведении ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин на встрече в четверг пожелал эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани успеха в проведении чемпионата мира по футболу в стране в нынешнем году.
"Все, что мы можем с точки зрения передачи опыта подготовки к чемпионату мира по футболу, мы тоже делаем, вы это знаете. Мы сейчас с вами имели возможность об этом тоже поговорить. И хочу пожелать вам успехов в проведении этого крупного мероприятия. Уверен, что так оно и будет", - сказал российский лидер.
Россия официально передала Катару эстафету проведения ЧМ-2022 15 июля 2018 года. В этот день на московском стадионе "Лужники" состоялся финальный матч прошедшего в РФ турнира. Церемония, в которой приняли участие Путин, Тамим бен Хамад аль-Тани и президент ФИФА Джанни Инфантино, состоялась в Кремле. Глава российского государства выразил тогда уверенность, что Катару удастся провести ЧМ в 2022 году на таком же высоком уровне, как это сделала Россия, и пообещал поделиться опытом.
Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах. Российская сборная не примет участие в этом турнире: в конце февраля ФИФА временно отстранила российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Из-за этого команда РФ не смогла побороться за путевку на чемпионат мира 2022 года в матчах плей-офф отборочного турнира.