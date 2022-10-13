Руководство «МЮ» готово продать клуб за крупную сумму

По информации Daily Star, американские бизнесмены не имеют желания избавляться от столь прибыльного актива, несмотря на отсутствие результата на футбольном поле. Тем не менее они готовы рассмотреть предложение о покупке клуба, если оно начнётся с 10 миллиардов фунтов стерлингов.