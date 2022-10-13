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1 час назад

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово продать клуб за крупную сумму

Евро-футбол.Ру

Братья Аврам и Джоэл Глейзеры назвали сумму, за которую они готовы продать «Манчестер Юнайтед».

Руководство «МЮ» готово продать клуб за крупную сумму
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По информации Daily Star, американские бизнесмены не имеют желания избавляться от столь прибыльного актива, несмотря на отсутствие результата на футбольном поле. Тем не менее они готовы рассмотреть предложение о покупке клуба, если оно начнётся с 10 миллиардов фунтов стерлингов.

Напомним, что Глейзеры стали владельцами «МЮ» в 2005 году, приобретя английский гранд за 800 миллионов фунтов стерлингов. Возможная продажа сделает «красных дьяволов» самой дорогой командой во всём мировом спорте.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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