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31 минуту назад

​«Локомотив» назначил временного тренера

Евро-футбол.Ру

После пятого подряд поражения в чемпионате России «Локомотив» принял решение об отставке Йозефа Циннбауэра. Московский клуб работает над приглашением постоянного тренера и ведёт переговоры в этом направлении, а пока что с командой будет работать Андрей Фёдоров. Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».

​«Локомотив» назначил временного тренера
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Ранее – с марта 2021 года по июнь 2022 года – Андрей Фёдоров тренировал «Локомотив-Казанку». Теперь этому специалисту предстоит подготовить первую команду к матчу Премьер-лиги против «Торпедо».

Московское дерби между «Торпедо» и «Локомотивом» в рамках тринадцатого тура чемпионата России пройдёт в субботу, 15 октября.

Футбол,Андрей Федоров,Торпедо,
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