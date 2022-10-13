​«Локомотив» назначил временного тренера

После пятого подряд поражения в чемпионате России «Локомотив» принял решение об отставке Йозефа Циннбауэра. Московский клуб работает над приглашением постоянного тренера и ведёт переговоры в этом направлении, а пока что с командой будет работать Андрей Фёдоров. Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».