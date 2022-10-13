Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

В Катаре откроют места для протрезвления болельщиков на время ЧМ-2022

Газета.Ru

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира — 2022 Нассер Аль-Хатер заявил, что в Катаре будут организованы специальные места для протрезвления болельщиков. Его слова передает Sky News.

В Катаре откроют места для протрезвления болельщиков на время ЧМ-2022
Фото: газета.ruгазета.ru

«Существуют планы, чтобы помочь людям протрезветь, если они чрезмерно выпили. Это будут места, где люди будут уверены, что они находятся в безопасности и не причинят вреда никому другому», – сказал Нассер Аль-Хатер.

Действующим победителем турнира является национальная команда Франции, которая в 2018 году в финале турнира обыграла Хорватию (4:2). Чемпионат мира — 2018 проходил в России. ЧМ стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители