В Катаре откроют места для протрезвления болельщиков на время ЧМ-2022

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира — 2022 Нассер Аль-Хатер заявил, что в Катаре будут организованы специальные места для протрезвления болельщиков. Его слова передает Sky News.
«Существуют планы, чтобы помочь людям протрезветь, если они чрезмерно выпили. Это будут места, где люди будут уверены, что они находятся в безопасности и не причинят вреда никому другому», – сказал Нассер Аль-Хатер.
Действующим победителем турнира является национальная команда Франции, которая в 2018 году в финале турнира обыграла Хорватию (4:2). Чемпионат мира — 2018 проходил в России. ЧМ стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.