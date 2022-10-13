Мяч, который Марадона забил рукой в ворота Англии, будет продан на аукционе

Мяч, который легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона забил рукой в четвертьфинале ЧМ-1986 в ворота сборной Англии, будет продан на аукционе за £ 2,5–3 млн. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: газета.ru газета.ru

Напомним, что в том матче арбитр Али бин Насер не заметил, как Марадона забил мяч рукой. Отметим, что именно Насер является владельцем этого мяча. Аукцион состоится 16 ноября.

Марадона умер 25 ноября 2020 года. 3 ноября у экс-спортсмена диагностировали субдуральную гематому головного мозга. На следующий день он был прооперирован. 12 ноября аргентинец был выписан из больницы.

В качестве футболиста Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз».