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48 минут назад

Мяч, который Марадона забил рукой в ворота Англии на ЧМ-1986, будет продан на аукционе

Газета.Ru

Мяч, который легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона забил рукой в четвертьфинале ЧМ-1986 в ворота сборной Англии, будет продан на аукционе за £ 2,5–3 млн. Об этом сообщает The Guardian.

Мяч, который Марадона забил рукой в ворота Англии, будет продан на аукционе
Фото: газета.ruгазета.ru

Напомним, что в том матче арбитр Али бин Насер не заметил, как Марадона забил мяч рукой. Отметим, что именно Насер является владельцем этого мяча. Аукцион состоится 16 ноября.

Марадона умер 25 ноября 2020 года. 3 ноября у экс-спортсмена диагностировали субдуральную гематому головного мозга. На следующий день он был прооперирован. 12 ноября аргентинец был выписан из больницы.

В качестве футболиста Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз».

В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований.

Футбол,Диего Марадона,
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