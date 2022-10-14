Россия потеряла места в таблице УЕФА

Россия опустилась в таблице коэффициентов УЕФА с 16-го на 18-е место, пропустив вперёд Турцию. Россия в настоящий момент имеет в своём активе 26.215 балла, у Турции — 27.900.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Турки поднялись с 18-го на 14-е место. На еврокубковой неделе в Лиге Европы «Фенербахче» обыграл АЕК из Ларнаки (2:1), «Трабзонспор» разгромил «Монако» (4:0), в Лиге конференций «Истанбул Башакшехир» обыграл «Рижскую футбольную школу» (3:0), а «Сивасспор» переиграл «Балкани» (2:1).

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