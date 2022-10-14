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1 час назад

Голкипер «Омонии» претендует на звание лучшего игрока Лиги Европы

Евро-футбол.Ру

В четверг, 13 октября, состоялись поединки четвертого тура группового этапа Лиги Европы. По их итогам пресс-служба УЕФА назвала четырех претендентов на звание лучшего игрока недели.

Голкипер «Омонии» претендует на звание лучшего игрока Лиги Европы
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В шорт-лист номинантов включены: форвард «Браги» Витор Оливейра, хавбек ПСВ Джоуи Верман, нападающий «Штурма» Вильям Вик и вратарь «Омонии» Фрэнсис Узохо.

Оливейра сделал хет-трик в матче с «Юнионом» (3:3), Верман оформил дубль в ворота «Цюриха» (5:0), Вик дважды забил «Лацио» (2:2), а Узохо совершил 11 сейвов в игре с «Манчестер Юнайтед» (0:1).

Отдать голос за лучшего футболиста недели можно на официальном сайте УЕФА.

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