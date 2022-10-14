Терюшков обратился к футбольным клубам

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков заявил, что футбольные клубы должны отказаться от легионеров и перестать ориентироваться на Европу.

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С нового сезона в РПЛ начали действовать новые правила, согласно которым клубы могут заявить 13 легионеров и не меньше 12 игроков с российским гражданством. В прошлом сезоне российские команды могли включать в заявки до 8 иностранцев.

«У нас свои отличные футболисты. Наш чемпионат раньше смотрели с большим интересом, европейские первенства были на втором плане. Мы почему-то заставили себя поверить в европейскую «конфетку», которую навязал нам международный спорт – ты не спортсмен, если не выигрывал Олимпийские игры. Они сделали спорт коммерцией, навязывают только деньги», – приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

О добавил, что, если уровень чемпионата России упадет из-за отсутствия легионеров, в этом ничего страшного не будет.

В нескольких клубах РПЛ сейчас выступают иностранные футболисты. В составе «Оренбурга» играют 12 легионеров, в «Зените» и «Урале» – по 11, в ЦСКА и «Торпедо» – по 10, в «Сочи» – 6, а в «Спартаке» – 5. Ни одного иностранца нет в воронежском «Факеле».