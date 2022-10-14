Футболист ЦСКА признался, что его ругает жена

— Моя сильная сторона, понятно, игра головой. Это то, что я люблю. Вот два гола уже забил благодаря отличным подачам. Слабые места, конечно, есть. Даже моя жена меня ругает. Прихожу домой, и она объясняет: «Что за короткий пас? Сделай нормальную длинную передачу, обостряй». Говорю, что всё зависит от ситуации. Отец смотрит мои игры и тоже подсказывает: говорит, чтобы быстрее принимал решения. И это правильно. Не нужно мне рассказывать, что у меня получается. Лучше подскажи, в чем мне прибавлять, — цитирует Рошу «Чемпионат».