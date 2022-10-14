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1 час назад

Футболист ЦСКА признался, что его ругает жена за плохую игру

Матч ТВ

Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о футбольных советах, которые дает ему супруга и отец.

Футболист ЦСКА признался, что его ругает жена
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Моя сильная сторона, понятно, игра головой. Это то, что я люблю. Вот два гола уже забил благодаря отличным подачам. Слабые места, конечно, есть. Даже моя жена меня ругает. Прихожу домой, и она объясняет: «Что за короткий пас? Сделай нормальную длинную передачу, обостряй». Говорю, что всё зависит от ситуации. Отец смотрит мои игры и тоже подсказывает: говорит, чтобы быстрее принимал решения. И это правильно. Не нужно мне рассказывать, что у меня получается. Лучше подскажи, в чем мне прибавлять, — цитирует Рошу «Чемпионат».

27 летний Роша стал игроком ЦСКА в прошедшее трансферное окно. По данным Transfermarkt, его переход из португальского «Портимоненсе» обошелся московскому клубу в 2 миллиона евро, с самим футболистом заключен контракт до 30 июня 2025 года.

Футбол,Виллиан Роша,
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