Футболист ЦСКА признался, что его ругает жена

Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о футбольных советах, которые дает ему супруга и отец.
— Моя сильная сторона, понятно, игра головой. Это то, что я люблю. Вот два гола уже забил благодаря отличным подачам. Слабые места, конечно, есть. Даже моя жена меня ругает. Прихожу домой, и она объясняет: «Что за короткий пас? Сделай нормальную длинную передачу, обостряй». Говорю, что всё зависит от ситуации. Отец смотрит мои игры и тоже подсказывает: говорит, чтобы быстрее принимал решения. И это правильно. Не нужно мне рассказывать, что у меня получается. Лучше подскажи, в чем мне прибавлять, — цитирует Рошу «Чемпионат».
27 летний Роша стал игроком ЦСКА в прошедшее трансферное окно. По данным Transfermarkt, его переход из португальского «Портимоненсе» обошелся московскому клубу в 2 миллиона евро, с самим футболистом заключен контракт до 30 июня 2025 года.