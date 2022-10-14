Названа дата, когда может решиться будущее Шкриньяра в «Интере»

В миланском «Интере» не оставляют попыток подписать новое трудовое соглашение с защитником команды Миланом Шкриньяром. Как стало известно журналистам Gazzetta dello Sport, стороны запланировали встречу на следующую неделю.

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Источник отмечает, что «нерадзурри» проведут переговоры с агентом словацкого футболиста 18 или 19 октября. Срок действующего трудового договора Милана с «Интером» истекает летом следующего года.