Защитник ЦСКА прокомментировал слухи о переходе в «Зенит»

«В 2020 году были разговоры о трансфере в «Зенит»? Да, эти новости появлялись, но мне агент ничего такого не говорил. Думаю, там не было официального предложения. Мне точно ничего не приходило», — сказал Виллиан Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.