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20 минут назад

Виллиан Роша прокомментировал слухи о его переходе в «Зенит» до трансфера в ЦСКА

Чемпионат.comиещё 1

27-летний бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал информацию о возможном переходе в петербургский «Зенит».

Защитник ЦСКА прокомментировал слухи о переходе в «Зенит»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В 2020 году были разговоры о трансфере в «Зенит»? Да, эти новости появлялись, но мне агент ничего такого не говорил. Думаю, там не было официального предложения. Мне точно ничего не приходило», — сказал Виллиан Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Виллиан Роша стал игроком ЦСКА в прошедшее трансферное окно. Согласно данным портала Transfermarkt, его переход обошёлся красно-синим в € 2 млн, а с самим футболистом заключён контракт до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне РПЛ защитник ЦСКА провёл четыре матча и отметился одним голом.

Футбол,Виллиан Роша,Григорий Телингатер,Зенит,
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