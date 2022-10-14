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54 минуты назад

Стала известна еще одна причина отказа «Реала» от идеи купить Мбаппе

Lenta.ru

Стала известна еще одна причина отказа мадридского «Реала» от идеи купить французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источник в клубе.

Названа причина отказа «Реала» от покупки Мбаппе
Фото: ФК "Реал Мадрид"ФК "Реал Мадрид"

По информации издания, в команде не рассматривают возможность подписания форварда из-за неудачных переговоров в мае 2022 года. В дальнейшем на смену 34-летнему Кариму Бензема в «Реал» могут пригласить норвежца Эрлинга Холлана.

11 октября появилась информация, что Мбаппе хочет покинуть ПСЖ. Клуб готов пойти навстречу нападающему только в том случае, если он перейдет не в «Реал». Трансфер может состояться либо зимой, либо летом 2023 года.

22 сентября в мадридцы заявили, что никогда не предложат форварду пополнить состав команды. Президента «Реала» Флорентино Переса оскорбило то, что Мбаппе сообщил ему о подписании соглашения с ПСЖ в переписке, а не по телефону. Также сообщалось, что в клубе опасаются негативной реакции болельщиков на переход форварда.

21 мая стало известно, что Мбаппе продолжит карьеру в ПСЖ. Новый контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. Зарплата футболиста составит 57 миллионов евро в год после вычета налогов.

Футбол,Карим Бензема,Реал,
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