Названа причина отказа «Реала» от покупки Мбаппе

Стала известна еще одна причина отказа мадридского «Реала» от идеи купить французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источник в клубе.

Фото: ФК "Реал Мадрид" ФК "Реал Мадрид"

По информации издания, в команде не рассматривают возможность подписания форварда из-за неудачных переговоров в мае 2022 года. В дальнейшем на смену 34-летнему Кариму Бензема в «Реал» могут пригласить норвежца Эрлинга Холлана.

11 октября появилась информация, что Мбаппе хочет покинуть ПСЖ. Клуб готов пойти навстречу нападающему только в том случае, если он перейдет не в «Реал». Трансфер может состояться либо зимой, либо летом 2023 года.

22 сентября в мадридцы заявили, что никогда не предложат форварду пополнить состав команды. Президента «Реала» Флорентино Переса оскорбило то, что Мбаппе сообщил ему о подписании соглашения с ПСЖ в переписке, а не по телефону. Также сообщалось, что в клубе опасаются негативной реакции болельщиков на переход форварда.