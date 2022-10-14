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22 минуты назад

Месси возобновил тренировки с «ПСЖ»

Евро-футбол.Ру

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси возобновил тренировки с французской командой в преддверии матча чемпионата Франции с «Марселем». Об этом в социальных сетях сообщает журналист Адриен Гренье.

Месси возобновил тренировки
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, аргентинец ранее получил травму в матче Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики». Из-за этого повреждения Месси пропустил две игры парижан во всех турнирах.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси записал на свой счёт 5 голов и 7 результативных передач. Следующим летом у футболиста заканчивается контракт с «ПСЖ», за который он выступает с лета 2021 года. Вполне вероятно, что Лионель в будущем может вернуться в «Барселону».

Футбол,Лионель Месси,
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