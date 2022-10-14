КДК оштрафовал «Спартак»

Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 60 тысяч рублей по итогам матча 12 го тура МИР РПЛ с самарскими «Крыльями Советов», сообщается на сайте РФС.Встреча прошла 9 октября в Москве и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев поля.