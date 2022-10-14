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20 минут назад

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 60 тысяч рублей по итогам матча с «Крыльями»

Матч ТВ

Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 60 тысяч рублей по итогам матча 12 го тура МИР РПЛ с самарскими «Крыльями Советов», сообщается на сайте РФС.Встреча прошла 9 октября в Москве и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев поля.

КДК оштрафовал «Спартак»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафовать «Спартак» на 60 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Также РФС сообщил, что в случае очередного нарушения к московскому клубу будут применены более строгие санкции.В турнирной таблице РПЛ «Спартак» с 25 очками занимает третье место. Источник:Официальный сайт РФС

Футбол,Крылья Советов,Спартак,
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