КДК оштрафовал «Спартак»

Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 60 тысяч рублей по итогам матча 12 го тура МИР РПЛ с самарскими «Крыльями Советов», сообщается на сайте РФС.Встреча прошла 9 октября в Москве и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев поля.
— В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафовать «Спартак» на 60 тысяч рублей, — говорится в сообщении.
Также РФС сообщил, что в случае очередного нарушения к московскому клубу будут применены более строгие санкции.В турнирной таблице РПЛ «Спартак» с 25 очками занимает третье место. Источник:Официальный сайт РФС