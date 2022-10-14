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54 минуты назад

Роналду одной фразой отреагировал на победу "МЮ" в матче Лиги Европы против "Омонии"

Газета.Ru

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на победу команды в матче Лиги Европы против кипрской «Омонии».

Роналду одной фразой отреагировал на победу "МЮ" в матче Лиги Европы
Фото: 

«Мы верим до конца», — написал Роналду в соцсетях.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Матч близился к нулевой ничьей, но в добавленное ко второму тайму время полузащитник «красных дьяволов» Скотт Мактоминей забил гол и принес победу своей команде.

Таким образом, после четырех проведенных матчей «Манчестер Юнайтед», набравший девять очков, занимает второе место в турнирной таблице группы Е. «Омония» замыкает таблицу, не набрав ни одного балла. Возглавляет таблицу этой группы испанский «Реал Сосьедад», в активе которого 12 очков. Третьим идет «Шериф», набравший три очка.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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