Роналду одной фразой отреагировал на победу "МЮ" в матче Лиги Европы

Встреча завершилась со счетом 1:0. Матч близился к нулевой ничьей, но в добавленное ко второму тайму время полузащитник «красных дьяволов» Скотт Мактоминей забил гол и принес победу своей команде.

Таким образом, после четырех проведенных матчей «Манчестер Юнайтед», набравший девять очков, занимает второе место в турнирной таблице группы Е. «Омония» замыкает таблицу, не набрав ни одного балла. Возглавляет таблицу этой группы испанский «Реал Сосьедад», в активе которого 12 очков. Третьим идет «Шериф», набравший три очка.