Эксперты назвали фаворита Лиги Европы после 4-го тура группового этапа

Вчера состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы. После них букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

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Эксперты считают главным фаворитом лондонский «Арсенал», поставить на команду Микеля Артеты можно за 5.00. Английский клуб очков не теряет: вчера «канониры» победили на выезде «Будё-Глимт» (1:0).

Шансы «МЮ» оценили коэффициентом 7.00, подопечные Эрика тен Хага с огромным трудом лишь в компенсированное арбитром время дожали «Омонию» (1:0) и идут на втором месте в группе.

На «Бетис» можно сделать ставку с коэффициентом 17.00, а на «Реал Сосьедад» — за 18.00. Андалусийцы вчера сыграли вничью с «Ромой» (1:1), а баски разгромили «Шериф» (3:0).

Шансы «Ромы» и «Фрайбурга» аналитики оценили коэффициентом 25.00. Итальянцы пока идут лишь на третьей строчке в своём квартете, уступая «Бетису» и «Лудогорцу». Немецкий клуб пока не потерял ни одного очка.