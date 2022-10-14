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1 час назад

Эксперты назвали фаворита Лиги Европы после 4-го тура группового этапа

Чемпионат.com

Вчера состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы. После них букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

Эксперты назвали фаворита Лиги Европы после 4-го тура группового этапа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты считают главным фаворитом лондонский «Арсенал», поставить на команду Микеля Артеты можно за 5.00. Английский клуб очков не теряет: вчера «канониры» победили на выезде «Будё-Глимт» (1:0).

Шансы «МЮ» оценили коэффициентом 7.00, подопечные Эрика тен Хага с огромным трудом лишь в компенсированное арбитром время дожали «Омонию» (1:0) и идут на втором месте в группе.

На «Бетис» можно сделать ставку с коэффициентом 17.00, а на «Реал Сосьедад» — за 18.00. Андалусийцы вчера сыграли вничью с «Ромой» (1:1), а баски разгромили «Шериф» (3:0).

Шансы «Ромы» и «Фрайбурга» аналитики оценили коэффициентом 25.00. Итальянцы пока идут лишь на третьей строчке в своём квартете, уступая «Бетису» и «Лудогорцу». Немецкий клуб пока не потерял ни одного очка.

На «Лацио» дают коэффициент 30.00, а на ПСВ — 40.00. Шансы «Монако» Александра Головина оценили котировкой 65.00, а на «Ференцварош» Станислава Черчесова можно поставить за 200.00.

Футбол,Александр Головин,Станислав Черчесов,
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