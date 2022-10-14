Эксперты назвали фаворита Лиги Европы после 4-го тура группового этапа

Вчера состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы. После них букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.
Эксперты считают главным фаворитом лондонский «Арсенал», поставить на команду Микеля Артеты можно за 5.00. Английский клуб очков не теряет: вчера «канониры» победили на выезде «Будё-Глимт» (1:0).
Шансы «МЮ» оценили коэффициентом 7.00, подопечные Эрика тен Хага с огромным трудом лишь в компенсированное арбитром время дожали «Омонию» (1:0) и идут на втором месте в группе.
На «Бетис» можно сделать ставку с коэффициентом 17.00, а на «Реал Сосьедад» — за 18.00. Андалусийцы вчера сыграли вничью с «Ромой» (1:1), а баски разгромили «Шериф» (3:0).
Шансы «Ромы» и «Фрайбурга» аналитики оценили коэффициентом 25.00. Итальянцы пока идут лишь на третьей строчке в своём квартете, уступая «Бетису» и «Лудогорцу». Немецкий клуб пока не потерял ни одного очка.
На «Лацио» дают коэффициент 30.00, а на ПСВ — 40.00. Шансы «Монако» Александра Головина оценили котировкой 65.00, а на «Ференцварош» Станислава Черчесова можно поставить за 200.00.