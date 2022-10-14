​Экс-игрок «Динамо» Рыков обратился в полицию

Бывший футболист «Динамо» Владимир Рыков посетил отделение полиции и написал заявление. 34-летний защитник обнаружил, что кто-то оторвал зеркало на его «Мерседесе». Инцидент произошёл в четверг, когда Рыков запарковал автомобиль около метро «Бульвар Рокоссовского», сообщает телеграм-канал «Мутко против». Нанесённый ущерб Рыков оценивает в 70 тысяч рублей.