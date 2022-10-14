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1 час назад

​Экс-игрок «Динамо» Рыков обратился в полицию из-за оторванного автомобильного зеркала

Евро-футбол.Ру

Бывший футболист «Динамо» Владимир Рыков посетил отделение полиции и написал заявление. 34-летний защитник обнаружил, что кто-то оторвал зеркало на его «Мерседесе». Инцидент произошёл в четверг, когда Рыков запарковал автомобиль около метро «Бульвар Рокоссовского», сообщает телеграм-канал «Мутко против». Нанесённый ущерб Рыков оценивает в 70 тысяч рублей.

​Экс-игрок «Динамо» Рыков обратился в полицию
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В настоящий момент Владимир Рыков выступает за московскую «Родину» в Первой лиге. Там после тринадцати туров команда располагается на 17-й позиции в турнирной таблице.

Ближайший матч «Родина» проведёт 16 октября – против «Уфы».

Футбол,Владимир Рыков,Динамо,
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