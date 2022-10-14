​Де Врей может оказаться в топ-клубе АПЛ

Действующий контракт связывает Стефана де Врея с «Интером» до конца нынешнего сезона. В сложившейся ситуации миланскому клубу может оказаться выгоднее продать игрока зимой, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги.

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По данным Football Insider, главным претендентом на подписание Стефана де Врея является «Тоттенхэм». Лондонскую команду тренирует Антонио Конте, который знает голландского защитника по периоду в «Интере».