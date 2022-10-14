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1 час назад

​Де Врей может оказаться в топ-клубе АПЛ

Евро-футбол.Ру

Действующий контракт связывает Стефана де Врея с «Интером» до конца нынешнего сезона. В сложившейся ситуации миланскому клубу может оказаться выгоднее продать игрока зимой, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги.

​Де Врей может оказаться в топ-клубе АПЛ
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По данным Football Insider, главным претендентом на подписание Стефана де Врея является «Тоттенхэм». Лондонскую команду тренирует Антонио Конте, который знает голландского защитника по периоду в «Интере».

Стефану де Врею 30 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 20 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 де Врей провёл за «Интер» десять матчей.

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