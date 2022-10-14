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1 час назад

В "Фенербахче" заявили, что в команде нет места в составе для Дзюбы

Газета.Ru

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки оценил вероятность перехода нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в стамбульский клуб. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

В "Фенербахче" высказались о Дзюбе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Переход Дзюбы в «Фенербахче» в зимнее трансферное окно? Нет, это невозможно. Мы довольны всеми нашими нападающими, плюс у нас больше нет мест для новых легионеров», — сказал Баки.

В текущем сезоне российский нападающий забил за свой новый клуб один мяч в четырех матчах. После девяти туров чемпионата Турции «Адана Демирспор» набрал 18 очков и возглавляет турнирную таблицу вместе с «Бешикташем» и «Коньяспором».

В следующем туре команда Дзюбы на выезде померится силами с клубом «Касымпаша».

До Турции Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита», вместе с которым несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны.

Футбол,Зенит,
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