В "Фенербахче" высказались о Дзюбе

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки оценил вероятность перехода нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в стамбульский клуб. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Переход Дзюбы в «Фенербахче» в зимнее трансферное окно? Нет, это невозможно. Мы довольны всеми нашими нападающими, плюс у нас больше нет мест для новых легионеров», — сказал Баки.
В текущем сезоне российский нападающий забил за свой новый клуб один мяч в четырех матчах. После девяти туров чемпионата Турции «Адана Демирспор» набрал 18 очков и возглавляет турнирную таблицу вместе с «Бешикташем» и «Коньяспором».
В следующем туре команда Дзюбы на выезде померится силами с клубом «Касымпаша».
До Турции Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита», вместе с которым несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны.