Журова оценила шансы Дзюбы стать депутатом

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова оценила шансы российского футболиста «Адана Демирспор» Артема Дзюбы стать депутатом. Ее слова приводит Sport24.

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«Не сомневаюсь, что Дзюба как человек умный, образованный и популярный достоин быть в ГосдГосдуме. Но вопрос: надо ли это Дзюбе, замечательному человеку, известному спортсмену и любимцу страны», — заявила она.

Журова отметила, что для вхождения в Госдуму недостаточно публичности и человек должен понимать, что ему придется потерять некоторую свободу из-за этого решения.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» на один год с возможностью продления на один сезон. В составе команды он провел четыре матча, в которых забил один мяч.