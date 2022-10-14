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16 минут назад

Журова оценила шансы Дзюбы стать депутатом

Lenta.ru

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова оценила шансы российского футболиста «Адана Демирспор» Артема Дзюбы стать депутатом. Ее слова приводит Sport24.

Журова оценила шансы Дзюбы стать депутатом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не сомневаюсь, что Дзюба как человек умный, образованный и популярный достоин быть в ГосдГосдуме. Но вопрос: надо ли это Дзюбе, замечательному человеку, известному спортсмену и любимцу страны», — заявила она.

Журова отметила, что для вхождения в Госдуму недостаточно публичности и человек должен понимать, что ему придется потерять некоторую свободу из-за этого решения.

Дзюба может уйти из "Адана Демирспор"

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» на один год с возможностью продления на один сезон. В составе команды он провел четыре матча, в которых забил один мяч.

22 мая стало известно об уходе Дзюбы из «Зенита». Форвард выступал за сине-бело-голубых с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.

Футбол,Светлана Журова,Зенит,Госдума,
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