Роналду впервые за 5 лет посетит церемонию вручения «Золотого мяча»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду намерен посетить церемонию вручения «Золотого мяча», которая состоится в театре «Шатле» (Париж) в ближайший понедельник, 17 октября. Об этом сообщает Le Parisien. В последний раз 37-летний португалец был на этом мероприятии пять лет назад — в 2017-м, когда выиграл свой последний «Золотой мяч».