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45 минут назад

Le Parisien: Криштиану Роналду впервые за 5 лет посетит церемонию вручения «Золотого мяча»

Чемпионат.com

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду намерен посетить церемонию вручения «Золотого мяча», которая состоится в театре «Шатле» (Париж) в ближайший понедельник, 17 октября. Об этом сообщает Le Parisien. В последний раз 37-летний португалец был на этом мероприятии пять лет назад — в 2017-м, когда выиграл свой последний «Золотой мяч».

Роналду впервые за 5 лет посетит церемонию вручения «Золотого мяча»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Чаше него эту награду получал лишь Лионель Месси — семь раз. Главным претендентом на победу в нынешнем году называют форварда мадридского «Реала» Карима Бензема, который в прошлом сезоне выиграл вместе с командой четыре трофея, включая чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

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