Битва дня: шанс вернуться в гонку или занавес

16 октября в матче 11-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити». Шанс для Юргена Клоппа вернуться в чемпионскую гонку или же окончательный занавес для мерсисайдцев? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

Фото: ТАСС ТАСС

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»: коэффициенты букмекеров на матч АПЛ 16 октября

16 октября «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Ман Сити» в матче 11-го тура АПЛ. Начало - в 18:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами гостей. Поставить на «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.88, это примерно 50% вероятности. Шансы «Ливерпуля» аналитики оценили коэффициентом 3.70 (26%), а на ничью можно сделать ставку за 4.00 (24%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.50, а на тотал меньше 2.5 – за 2.60.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.55. С коэффициентом 2.50 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 8.50.

Последний шанс Клоппа: «Ливерпуль» поймал волну в Глазго

«Ливерпуль» откровенно завалил старт в АПЛ. 10 очков в 8 матчах и уже 14 очков отставания от лидирующего «Арсенала», пусть у мерсисайдцев и есть игра в запасе. После поражения от «канониров» в прошлом туре (2:3) Юрген Клопп в сердцах заявил, что чемпионская гонка для «Ливерпуля» закончена. Кажется, немец немного слукавил, играть еще много, история последних лет показывает, что отыграть можно и не такое отставание. Но поражение от «Сити» действительно может поставить крест на надеждах «Ливерпуля».

Встряска явно пошла команде на пользу: под горячую руку «Ливерпулю» попал «Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов. 7:1 на выезде, хет-трик Мохамеда Салаха за 6 минут. Мерсисайдцев прорвало! И это должно внушать определенный оптимизм поклонникам «Ливерпуля».

Гвардиола готовит Холанда к «Ливерпулю»

Что до «Манчестер Сити», то «горожане» идут на 2-й позиции, отставая от «Арсенала» всего на 1 очко. Позиция у команды Гвардиолы отличная. Пеп спокойно пожертвовал матчем Лиги чемпионов с «Копенгагеном»: ничья 0:0 никак не повлияла на перспективы «Сити» в этом турнире. Испанец не стал выпускать на поле Эрвина Холанда, поберег норвежца для игры с «Ливерпулем». Гвардиола понимает - победа принесет не только 3 очка, но и отцепит конкурента.

Интересно, что «Манчестер Сити» не пропускает уже в 3 матчах подряд, а до того «горожане» разгромили «МЮ» 6:3. Состояние у команды потрясающее, вопрос только в том, удастся ли удержать эту форму.

На что ставить в матче «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»

Это будет важнейший матч для обеих команд, но ждать закрытый футбол не стоит. И те, и другие предпочитают решать проблемы своей мощнейшей атакой. С одной стороны разыгравшийся Салах, с другой - невероятный Эрлинг Холанд. Нет проще ставки на эту игру, чем обе забьют. Поставить на то, что обе команды смогут отличиться, в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.52.

Если посмотреть на статистику, то около 90% как очных встреч, так и последних матчей команд были верховыми. И есть все предпосылки к тому, что этот матч не станет исключением. Сделать ставку на ТБ 2.5 гола можно в БК Фонбет за 1.50.

Ну а если говорить об исходе матча, то есть резон рассмотреть ставку на ничью. Во-первых, команды достойны друг друга. Да, букмекеры ставят фаворитом «Манчестер Сити», но мотивация «Ливерпуля» будет все-таки выше: для подопечных Клоппа этот матч - последний шанс зацепиться за чемпионскую гонку.

Во-вторых, из последних 4 матчей между командами две игры завершились вничью. Так что это вполне вероятный исход. Который, разумеется, порадует тренера «Арсенала» Микеля Артету. Поставить на ничью можно с коэффициентом 4.00.

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