«Барселона» встретилась с агентом Роналду

Журналисты британского таблоида The Sun опубликовали неожиданную новость о будущем нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. 37-летний бомбардир может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы КриРо, недавно провел встречу с представителями «сине-гранатовых» в одном из заведений Манчестера.

Криштиану хотел покинуть «красных дьяволов» в летнее трансферное окно, однако так и не смог договориться ни с одним из клубов.