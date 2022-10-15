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1 час назад

«Барселона» встретилась с агентом Роналду

Евро-футбол.Ру

Журналисты британского таблоида The Sun опубликовали неожиданную новость о будущем нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. 37-летний бомбардир может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».

«Барселона» встретилась с агентом Роналду
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы КриРо, недавно провел встречу с представителями «сине-гранатовых» в одном из заведений Манчестера.

Криштиану хотел покинуть «красных дьяволов» в летнее трансферное окно, однако так и не смог договориться ни с одним из клубов.

Португалец долгое время выступал за принципиального соперника «Барселоны» - мадридский «Реал». Роналду защищал цвета «королевского» клуба с 2009 по 2018 год.

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