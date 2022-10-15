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3 часа назад

«ПСЖ» и «Барселона» интересуются форвардом «Атлетико» Феликсом — СМИ

Матч ТВ

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс входит в сферу интересов «Пари Сен Жермен» и «Барселоны».

«ПСЖ» и «Барселона» интересуются Феликсом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечает As, французский клуб не исключает ухода форварда Лионеля Месси по окончании сезона и видит в португальце замену ему. El Nacional утверждает, что каталонская команда несколько месяцев вела работу по трансферу 22 летнего Феликса. В материале говорится, что отношения между игроком и главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне в последнее время испортились.

Феликс перешел в «Атлетико» из португальской «Бенфики» летом 2019 года за 126 миллионов евро. В текущем сезоне форвард сборной Португалии провел 11 матчей во всех турнирах, отметился тремя результативными передачами.

Футбол,Лионель Месси,
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