«ПСЖ» и «Барселона» интересуются Феликсом

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс входит в сферу интересов «Пари Сен Жермен» и «Барселоны».
Как отмечает As, французский клуб не исключает ухода форварда Лионеля Месси по окончании сезона и видит в португальце замену ему. El Nacional утверждает, что каталонская команда несколько месяцев вела работу по трансферу 22 летнего Феликса. В материале говорится, что отношения между игроком и главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне в последнее время испортились.
Феликс перешел в «Атлетико» из португальской «Бенфики» летом 2019 года за 126 миллионов евро. В текущем сезоне форвард сборной Португалии провел 11 матчей во всех турнирах, отметился тремя результативными передачами.