«ПСЖ» и «Барселона» интересуются Феликсом

Как отмечает As, французский клуб не исключает ухода форварда Лионеля Месси по окончании сезона и видит в португальце замену ему. El Nacional утверждает, что каталонская команда несколько месяцев вела работу по трансферу 22 летнего Феликса. В материале говорится, что отношения между игроком и главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне в последнее время испортились.