Рыбус высказался о завершении карьеры в сборной Польше

«Можно ли сказать, что моя карьера в сборной Польши завершена? Да. Мне кажется, что да», — приводит слова Рыбуса «РБ Спорт».

В июле Польский футбольный союз (PZPN) принял решение исключить Рыбуса из сборной Польши. В летнее трансферное окно 32-летний защитник перешел в «Спартак» на правах свободного агента. В заявлении федерации говорится, что главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич сообщил Рыбусу, что в связи с его «клубным положением» он не попадет в заявку на чемпионат мира в Катаре.