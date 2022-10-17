Рыбус высказался о завершении карьеры в сборной Польше

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус сообщил о завершении карьеры в сборной Польше.
«Можно ли сказать, что моя карьера в сборной Польши завершена? Да. Мне кажется, что да», — приводит слова Рыбуса «РБ Спорт».
В июле Польский футбольный союз (PZPN) принял решение исключить Рыбуса из сборной Польши. В летнее трансферное окно 32-летний защитник перешел в «Спартак» на правах свободного агента. В заявлении федерации говорится, что главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич сообщил Рыбусу, что в связи с его «клубным положением» он не попадет в заявку на чемпионат мира в Катаре.
В составе сборной Польши Рыбус провел 66 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и 14 результативными передачами. В марте сборная Польши должна была сыграть с Россией в полуфинальном стыковом матче за право попасть на ЧМ-2022. Из-за отстранения российских команд от международных турниров, Польша напрямую прошла в финал стыков, где обыграла Швецию и вышла в финальную часть чемпионата мира.