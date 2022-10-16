На что ставить в матче ЦСКА - «Спартак»

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ЦСКА - «Спартак»: коэффициенты букмекеров на матч РПЛ 16 октября

16 октября ЦСКА на своем поле сыграет со «Спартаком» в матче 13-го тура РПЛ. Начало - в 20:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами хозяев. Поставить на ЦСКА можно с коэффициентом 2.30, это примерно 43% вероятности. Шансы «Спартака» аналитики оценили коэффициентом 3.15 (31%), а на ничью можно сделать ставку за 3.70 (26%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.75, а на тотал меньше 2.5 – за 2.10.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.62. С коэффициентом 2.30 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 7.00.

Федотов проявляет себя и в Москве

Владимир Федотов очень быстро и без особенных проблем перестроил ЦСКА на свой лад. И это при том, что новички не проходили предсезонку, а подъезжали уже по ходу чемпионата и не все сразу. Но тренеру удалось вписать их в команду и привезти к единому знаменателю физической готовности.

Нельзя сказать, что ЦСКА действует очень ярко, но игра армейцев эффективна, что позволяет им занимать после 12 туров 4-е место с 24 очками. Правда, в последнее время обнаружились некоторые проблемы с самоупокоенностью. Последовало неприятное поражение от «Тоопедо» (0:1), а в матче с «Динамо» (1:1) не удалось удержать победу, хотя по игре ЦСКА смотрелся куда лучше своего соперника.

Впрочем, Федотов - думающий тренер, он наверняка найдет способ решить эту проблему. Ну а на «Спартак» настраивать никого не нужно.

Абаскаль вернул «Спартак» болельщикам

«Спартак» подходит к дерби с серией из 5 побед подряд. И Гильермо Абаскаля справедливо хвалят. Молодой испанец показал себя современным, тактически гибким специалистом, который не избежал ошибок, но адаптировался к РПЛ и семимильными шагами движется со своей командой вперед. Нет проблем и с атмосферой в коллективе, а болельщикам игра команды очень нравится. Современный атакующий футбол - это то, чего поклонники красно-белых так давно ждали.

Да, глубина состава с учетом травмированных не так велика, а в обороне уже традиционно есть проблемы. Но если «Спартак» забивает на один гол больше, чем пропускает, какие могут быть вопросы?

На что ставить в матче ЦСКА - «Спартак»

Дерби есть дерби, эмоции в нем будут зашкаливать. Поэтому можно рассмотреть вариант с тем, что в матче будут пенальти и удаление. С введением VAR сочетание не самое редкое, Сергей Карасев вполне может прибегнуть к такому наказанию. Поставить на то, что в матче будет пенальти и удаление, в БК Фонбет можно с коэффициентом 5.30.

Если посмотреть на статистику, то в 5 из последних 6 матчей команд проходила ставка на то, что хотя бы из команд не сможет отличиться. Да, противостояние Федотова и Абаскаля - это особая тема, но против цифр не попрешь. Сделать ставку на обе забьют - нет, можно в БК Фонбет за 2.30.

Что касается исхода встречи, то здесь можно рассмотреть ничью. Команды достойны друг друга. У ЦСКА лучше сбалансирован состав, зато «Спартак» выглядит интереснее в атаке. Да и Федотов с Абаскалем достойны друг друга. Сделать ставку на ничью можно с коэффициентом 3.70.

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