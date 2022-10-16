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52 минуты назад

Вратарь Гилерме ответил на вопрос о завершении карьеры в сборной России

Газета.Ru

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме заявил, что еще не завершил карьеру в сборной России и намерен продолжить выступления за национальную команду.

Вратарь Гилерме ответил на вопрос о завершении карьеры в сборной России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Пока я себя чувствую нормально. Сложно угадать, сколько еще лет я буду играть — все зависит от здоровья. Играть до 40 лет? Посмотрим.

Карьера в сборной России завершена? Нет, еще рано для этого решения. Я хочу поиграть за национальную команду», — приводит слова Гилерме «РБ Спорт».

Бразилец получил российское гражданство в конце 2015 года, а в составе сборной России дебютировал в марте 2016 года в товарищеском матче с Литвой. Он стал первым натурализованным игроком в составе российской национальной команды.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Весной подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, а в сентябре стало известно о пропуске жеребьевки чемпионата Европы — 2024.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций накажет сборные, которые откажутся играть с командой Косово в квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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