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1 час назад

Матч АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Арсенал» приостановлен из-за отключения электричества на стадионе

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Матч 11 го тура чемпионата Англии по футболу между «Лидс Юнайтед» и «Арсеналом» приостановлен из за отключения электричества на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе.

Матч "Лидс" - "Арсенал" прерван из-за ЧП
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Как сообщает BBC, из за отключения электроэнергии на стадионе не работают главное табло, система VAR и оборудование для технического взаимодействия между арбитрами.

Матч должен был начаться в 16:00 (мск), но футболисты обеих команд до сих пор находятся в раздевалках.

«Арсенал» с 24 очками является лидером турнирной таблицы АПЛ, «Лидс Юнайтед» (9) — на 15 м месте.

Футбол,
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