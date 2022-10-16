Матч "Лидс" - "Арсенал" прерван из-за ЧП

Матч 11 го тура чемпионата Англии по футболу между «Лидс Юнайтед» и «Арсеналом» приостановлен из за отключения электричества на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе.

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Как сообщает BBC, из за отключения электроэнергии на стадионе не работают главное табло, система VAR и оборудование для технического взаимодействия между арбитрами.

Матч должен был начаться в 16:00 (мск), но футболисты обеих команд до сих пор находятся в раздевалках.