Матч "Лидс" - "Арсенал" прерван из-за ЧП

Матч 11 го тура чемпионата Англии по футболу между «Лидс Юнайтед» и «Арсеналом» приостановлен из за отключения электричества на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе.
Как сообщает BBC, из за отключения электроэнергии на стадионе не работают главное табло, система VAR и оборудование для технического взаимодействия между арбитрами.
Матч должен был начаться в 16:00 (мск), но футболисты обеих команд до сих пор находятся в раздевалках.
«Арсенал» с 24 очками является лидером турнирной таблицы АПЛ, «Лидс Юнайтед» (9) — на 15 м месте.