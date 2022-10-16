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1 час назад

"Зенит" разгромил "Пари НН" в матче 13-го тура РПЛ

Газета.Ru

Сегодня, 16 октября, состоялся матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/2023, в котором встречались «Парии НН» и «Зенит». Победу одержала команда из Санкт-Петербурга со счетом 3:0. Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.

"Зенит" разгромил "Пари НН" в матче 13-го тура РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 22-й минуте матча счет открыл российский полузащитник Далее Кузяев. Бразильский форвард Малом удвоил преимущество команды с берегов Невы под занавес первой половины игры. На 65-й минуте Малком установил окончательный счет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 23 очка. «Парии НН», набравший 13 баллов, располагается на 11-м месте.

Ранее капитан «Зенита» Деян Ловрен заявил, что его команда сможет повторить достижение лондонского «Арсенала», которому удалось выиграть титул Английской премьер-лиги (АПЛ) в сезоне-2003/2004, не потерпев ни одного поражения.

Футбол,Деян Ловрен,Зенит,
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