"Зенит" разгромил "Пари НН" в матче 13-го тура РПЛ

Сегодня, 16 октября, состоялся матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/2023, в котором встречались «Парии НН» и «Зенит». Победу одержала команда из Санкт-Петербурга со счетом 3:0. Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На 22-й минуте матча счет открыл российский полузащитник Далее Кузяев. Бразильский форвард Малом удвоил преимущество команды с берегов Невы под занавес первой половины игры. На 65-й минуте Малком установил окончательный счет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 23 очка. «Парии НН», набравший 13 баллов, располагается на 11-м месте.