Чалов объяснил игру в "камень-ножницы-бумага" с Мойзесом

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов рассказал, почему сыграл в «камень-ножницы-бумага» со своим одноклубником — бразильским защитником Мойзесом — прямо во время матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с другим столичным клубом — «Спартаком», передает «Матч ТВ».

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Этот забавный эпизод произошел во время празднования одного из двух голов Чалова в матче.

«Мы на неделе играли на кулаках в веселые игры и решили, что если я забью, то сыграем с Мойзесом», — поделился Чалов после матча.

Встреча, прошедшая на стадоине «ВЭБ Арена», завершилась вничью — 2:2. За ЦСКА два мяча забил нападающий Федор Чалов. В составе «Спартака» отличились форварды Антон Зиньковский и Александр Соболев.

Таким образом, после 13 матчей «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков. ЦСКА занимает третью позицию, набрав 25 баллов.

23 октября «Спартак» на своем поле сыграет с «Химками» в рамках 14-го тура РПЛ. В этот же день ЦСКА в гостях проведет матч с «Оренбургом».