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45 минут назад

В ЦСКА ответили Салиховой и объяснили слова Федотова «что-то рядом прыгало»

Чемпионат.comиещё 1

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на критику Заремы Салиховой, жены бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в адрес наставника армейцев Владимира Федотова, который нелестно отзывался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

В ЦСКА ответили Салиховой и объяснили слова Федотова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас некоторые пытаются интерпретировать слова нашего главного тренера про Абаскаля неуважительным образом. Если посмотреть кадры с пресс-конференции, то можно увидеть, что Владимир Валентинович был в замешательстве и, наоборот, решил снизить градус, заявляя, что не было никакого броска со стороны главного тренера соперника, а были какие-то телодвижения рядом, но не более. При вырывании из контекста получается не очень удачная формулировка, но Федотов не хотел оскорбить Абаскаля. В чём неуважение? Неуважение есть только в формулировке Заремы Салиховой «Нельзя выбить «Сочи» из человека». Это как раз прямое оскорбление нашего главного тренера, клуба «Сочи» и города Сочи. Можно сравнить и решить, что действительно является нелицеприятным высказыванием», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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