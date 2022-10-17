В ЦСКА ответили Салиховой и объяснили слова Федотова

«Сейчас некоторые пытаются интерпретировать слова нашего главного тренера про Абаскаля неуважительным образом. Если посмотреть кадры с пресс-конференции, то можно увидеть, что Владимир Валентинович был в замешательстве и, наоборот, решил снизить градус, заявляя, что не было никакого броска со стороны главного тренера соперника, а были какие-то телодвижения рядом, но не более. При вырывании из контекста получается не очень удачная формулировка, но Федотов не хотел оскорбить Абаскаля. В чём неуважение? Неуважение есть только в формулировке Заремы Салиховой «Нельзя выбить «Сочи» из человека». Это как раз прямое оскорбление нашего главного тренера, клуба «Сочи» и города Сочи. Можно сравнить и решить, что действительно является нелицеприятным высказыванием», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.