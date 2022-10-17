Федор Чалов прокомментировал ситуацию с первым голом ЦСКА в матче со «Спартаком».
ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (2:2) в матче Мир РПЛ.
В эпизоде с первом голом ЦСКА хавбек «Спартака» Роман Зобнин добровольно отпустил мяч из-за травмы Хорхе Карраскаля. Защитник ЦСКА Милан Гайич перехватил мяч и начал атаку, приведшую к голу.
– Чувствуешь, что у ЦСКА есть проблемы с реализацией?
– Ну да, в первом тайме могли забить больше, чем один. Дальше было бы проще. Нам нужно прибавлять в этом, но опять же нужно прибавлять в командной игре.
– О чем спорили с Джикией после первого гола?
– Я, честно сказать, не понял… Карраскаль лежал, они продолжили игру, мы отняли мяч и продолжили атаку.
Потом они сказали, что хотели выбить мяч. Правда, до конца не понял, что это было. В футбол надо играть до конца. Какие могут быть отмазки? – заявил нападающий ЦСКА.