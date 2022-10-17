Мбаппе сделал заявление о возможном уходе из ПСЖ

Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе после встречи 11-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (1:0) отреагировал на слухи о том, что он желает покинуть столичный клуб в январе.
«Я счастлив в ПСЖ и даже не думал об уходе в январе. Я никак не причастен к той информации, которая появилась вечером перед игрой с «Бенфикой», и был также шокирован ею.
Всегда найдутся люди, которые обвинят меня в чем-то, но, что касается этой темы, то я в ней не замешан. В то время, когда она была опубликована, я уже дремал, а мое ближайшее окружение находилось на матче моего младшего брата.
Те слухи, что мы увидели позднее, повергли нас в шок. Но впереди было две игры, поэтому я только сейчас нашел время, чтобы сказать, что это абсолютно ложная информация, я всем доволен», – приводит слова Мбаппе Le Figaro.
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 14 встречах за ПСЖ во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в € 160 млн.