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1 час назад

Мбаппе сделал заявление о возможном уходе из ПСЖ

Sports.tj

Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе после встречи 11-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (1:0) отреагировал на слухи о том, что он желает покинуть столичный клуб в январе.

Мбаппе сделал заявление о возможном уходе из ПСЖ
Фото:  пресс-служба клуба "ПСЖ" пресс-служба клуба "ПСЖ"

«Я счастлив в ПСЖ и даже не думал об уходе в январе. Я никак не причастен к той информации, которая появилась вечером перед игрой с «Бенфикой», и был также шокирован ею.

Всегда найдутся люди, которые обвинят меня в чем-то, но, что касается этой темы, то я в ней не замешан. В то время, когда она была опубликована, я уже дремал, а мое ближайшее окружение находилось на матче моего младшего брата.

Те слухи, что мы увидели позднее, повергли нас в шок. Но впереди было две игры, поэтому я только сейчас нашел время, чтобы сказать, что это абсолютно ложная информация, я всем доволен», – приводит слова Мбаппе Le Figaro.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 14 встречах за ПСЖ во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в € 160 млн.

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