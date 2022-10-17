Объявлена символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии WhoScored

Лучшим игроком 13-го тура с оценкой 8,6 стал защитник «Зенита» Дуглас Сантос, который надёжно отыграл матч с «Пари Нижним Новгородом» (3:0) и отдал одну результативную передачу. Вторую по величине оценку (8,5) получил вингер сине-бело-голубых Клаудиньо. Всего в команду недели РПЛ вошли четыре игрока «Зенита», три футболиста «Локомотива», два игрока из «Оренбурга» и по одному из ЦСКА и «Химок».