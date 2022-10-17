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49 минут назад

Объявлена символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии WhoScored

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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Объявлена символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии WhoScored
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Лучшим игроком 13-го тура с оценкой 8,6 стал защитник «Зенита» Дуглас Сантос, который надёжно отыграл матч с «Пари Нижним Новгородом» (3:0) и отдал одну результативную передачу. Вторую по величине оценку (8,5) получил вингер сине-бело-голубых Клаудиньо. Всего в команду недели РПЛ вошли четыре игрока «Зенита», три футболиста «Локомотива», два игрока из «Оренбурга» и по одному из ЦСКА и «Химок».

Сборная 13-го тура РПЛ: Виталий Гудиев («Химки»), Дуглас Сантос («Зенит»), Ренато Гойкович («Оренбург»), Иван Кузьмичёв («Локомотив»), Максим Ненахов («Локомотив»), Клаудиньо («Зенит»), Артём Карпукас («Локомотив»), Далер Кузяев («Зенит»), Малком («Зенит»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Брайан Мансилья («Оренбург»).

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