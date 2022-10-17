Экс-игрок «Спартака» раскритиковал тренера клуба за поведение в матче с ЦСКА

Бывший игрок московского «Спартака» Сергей Юран выступил с критикой главного тренера красно-белых Гилермо Абаскаля. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Экс-футболисту столичного клуба не понравилось поведение испанца в дерби с ЦСКА.

«Извините, а кто такой Абаскаль, чтобы позволять себе так вести себя в чужой стране?!» — поинтересовался Юран.

Он также отметил, что главный тренер армейцев Владимир Федотов значительно старше Абаскаля.

Ранее Федотов оценил поведение Абаскаля, который с агрессией апеллировал к нему в перерыве, фразой «прыгало что-то».

«Я его не понял. Фэйр-плей? О чем он, если у них не удалили футболистов?» — заявил специалист.