Форвард ЦСКА оценил судейство матча со "Спартаком"

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о судействе матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

Фото: газета.ru газета.ru

«Судейство? Что-то странное чуть-чуть. Вроде Карасев сначала давал играть, затем какие-то моменты свистел, а какие-то — нет», — передает слова Чалова «Чемпионат.com».

Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась вничью — 2:2. За ЦСКА два мяча забил нападающий Федор Чалов. В составе «Спартака» отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев.

Игроков и тренеров «Спартака» возмутил эпизод, произошедший на 17-й минуте встречи. Игрок «Спартака» Роман Зобнин попросил футболиста армейцев Милана Гайича выбить мяч из-за того, что полузащитник красно-синих Хорхе Карраскаль получил травму. Гайич матч продолжил, и Федор Чалов первый раз в этой игре поразил ворота соперников.

После 13 матчей «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков. ЦСКА занимает третью позицию, набрав 25 баллов. Лидирует петербургский «Зенит» (33).