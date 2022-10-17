В ЦСКА прокомментировали стычку между Федотовым и Абаскалем

Помощник главного тренера ЦСКА Олег Фоменко высказался о стычке между Владимиром Федотовым и наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Там не было конфликта. Он подбежал и сказал про какой-то fair play. Что он хотел этим сказать? Во втором тайме тоже был момент, когда мы выбили мяч, а нам его не вернули и продолжили игру. О каком fair play можно говорить?
Нравится ему кривляться — это его выбор. Мы же свободная страна. Если хочет, кривляется. Закон не нарушает — значит, все великолепно. Мы с Владимиром Валентиновичем стоим улыбаемся. Мы абсолютно разные люди. Абаскаль выбрал такую модель поведения, у нас она другая. Испанцы, итальянцы более темпераментные, любят помахать руками», — сказал Фоменко в интервью «Спорт-Экспрессу».
Ранее наставник ЦСКА Владимир Федотов высказался о конфликте с Абаскалем.
«Абаскаль на меня бросался? Так уж и бросался. Не надо преувеличивать. Что-то рядом прыгало, но не бросался. Я его не понял», — сказал Федотов.
Напомним, конфликт между тренерами произошел на 17-й минуте поединка после забитого мяча в ворота красно-белых. Игроков и тренеров «Спартака» возмутил эпизод, произошедший на 17-й минуте встречи. Игрок «Спартака» Роман Зобнин попросил футболиста армейцев Милана Гайича выбить мяч из-за того, что полузащитник красно-синих Хорхе Карраскаль получил травму. Гайич матч продолжил, и Федор Чалов первый раз в этой игре поразил ворота соперников.
После 13 матчей «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков. ЦСКА занимает третью позицию, набрав 25 баллов. Лидирует петербургский «Зенит» (33).