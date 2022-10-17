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45 минут назад

СМИ: "Спартак" летом отказался от кандидатуры Федотова из-за решения Салиховой

Газета.Ru

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов летом вел переговоры со «Спартаком», но против его назначения выступила жена бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна Зарема Салихова, сообщает Metaratings.ru.

СМИ: "Спартак" летом отказался от кандидатуры Федотова из-за Салиховой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, назначение не состоялось, так как в клубе посчитали финансовые требования специалиста, тогда работавшего в »Сочи», завышенными. На решающем этапе Салихова и на тот момент спортивный директор клуба Лука Каттани приняли решение отказаться от кандидатуры Федотова, который позже возглавил армейцев.

Ранее Салихова высказалась о тренере ЦСКА после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Можно переехать в столицу, но сложно выбить Сочи из человека», — сказала Салихова.

Напомним, между Федотовым и тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем произошел конфликт после первого гола ЦСКА в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После встречи Федотов резко высказался об Абаскале.

Игра, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась вничью — 2:2. За ЦСКА два мяча забил нападающий Федор Чалов. В составе «Спартака» отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев.

Таким образом, после 13 матчей «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков. ЦСКА занимает третью позицию, набрав 25 баллов.

Футбол,Зарема Салихова,Владимир Федотов,Федор Чалов,Александр Соболев,Антон Зиньковский,Спартак,
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