СМИ: "Спартак" летом отказался от кандидатуры Федотова из-за Салиховой

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов летом вел переговоры со «Спартаком», но против его назначения выступила жена бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна Зарема Салихова, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, назначение не состоялось, так как в клубе посчитали финансовые требования специалиста, тогда работавшего в »Сочи», завышенными. На решающем этапе Салихова и на тот момент спортивный директор клуба Лука Каттани приняли решение отказаться от кандидатуры Федотова, который позже возглавил армейцев.

Ранее Салихова высказалась о тренере ЦСКА после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Можно переехать в столицу, но сложно выбить Сочи из человека», — сказала Салихова.

Напомним, между Федотовым и тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем произошел конфликт после первого гола ЦСКА в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После встречи Федотов резко высказался об Абаскале.

Игра, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась вничью — 2:2. За ЦСКА два мяча забил нападающий Федор Чалов. В составе «Спартака» отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев.