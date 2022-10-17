СМИ: Российским футболистам предоставят бронь от призыва по мобилизации

Минобороны и Минспорт России в ближайшее время предоставят футболистам бронь от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал «РБ Спорт».

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Экс-футболист сборной России Билялетдинов получил повестку

По данным СМИ, ведомства выпустят соответствующее решение на текущей неделе.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) собрал с клубов Российской премьер-лиги и Первой лиги списки сотрудников, которым необходима отсрочка от мобилизации. Перечни направили в Минспорт для принятия дальнейшего решения.